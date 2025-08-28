Водители "А1 Такси" посостязались в мастерстве на трассе в Стайках news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88ea2309-8ac1-49c8-8d8a-75707d7063a2/conversions/fafa9ebf-380e-409d-bc21-56eef90a8387-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88ea2309-8ac1-49c8-8d8a-75707d7063a2/conversions/fafa9ebf-380e-409d-bc21-56eef90a8387-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88ea2309-8ac1-49c8-8d8a-75707d7063a2/conversions/fafa9ebf-380e-409d-bc21-56eef90a8387-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88ea2309-8ac1-49c8-8d8a-75707d7063a2/conversions/fafa9ebf-380e-409d-bc21-56eef90a8387-xl-___webp_1920.webp 1920w

26 августа на автодроме в Стайках под Минском прошли необычные соревнования: за право называться мастером трассы состязались 25 водителей - партнеров сервиса "А1 Такси", которые поборолись между собой в аккуратности и скорости прохождения трека автодрома. Соревнования прошли при поддержке автоцентра "ТОЧКА".

"Мы не просто развиваем инновационный сервис, объединяющий привычное всем такси с технологическими возможностями одного из крупнейших игроков телеком-рынка. Мы формируем максимально удобную и функциональную экосистему сервисов для своих клиентов, а также открываем комфортное, дружелюбное и открытое комьюнити для своих партнеров", - прокомментировал руководитель проекта "А1 Такси", начальник управления инфраструктурных решений А1 Евгений Левданский.

Участниками стали 25 водителей - партнеров сервиса "А1 Такси", а поддержать их приехали родные, а также сотрудники и партнеры компании. В каждом из пяти предварительных заездов участвовали по пять пилотов. Победитель определялся по лучшему времени круга, а потом пятерка сильнейших встретилась в гранд-финале, где их ожидал заезд на электромобилях Geely, предоставленных автоцентром "ТОЧКА".

"Очень здорово, что среди белорусского комьюнити пассажирских перевозок появляются такие интересные и динамичные игроки и события. Это безусловный плюс для всех участников, включая автоцентры. И в целях поддержки бизнеса, эксплуатирующего автомобильные парки, автоцентр "ТОЧКА" представляет специальное предложение - седан Belgee S50 с предустановленным на профессиональном уровне газобаллонным оборудованием. Это готовое решение для повышения рентабельности автопарка", - отметил представитель автоцентра.