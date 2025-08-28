3.69 BYN
Водители "А1 Такси" посостязались в мастерстве на трассе в Стайках
26 августа на автодроме в Стайках под Минском прошли необычные соревнования: за право называться мастером трассы состязались 25 водителей - партнеров сервиса "А1 Такси", которые поборолись между собой в аккуратности и скорости прохождения трека автодрома. Соревнования прошли при поддержке автоцентра "ТОЧКА".
"Мы не просто развиваем инновационный сервис, объединяющий привычное всем такси с технологическими возможностями одного из крупнейших игроков телеком-рынка. Мы формируем максимально удобную и функциональную экосистему сервисов для своих клиентов, а также открываем комфортное, дружелюбное и открытое комьюнити для своих партнеров", - прокомментировал руководитель проекта "А1 Такси", начальник управления инфраструктурных решений А1 Евгений Левданский.
Участниками стали 25 водителей - партнеров сервиса "А1 Такси", а поддержать их приехали родные, а также сотрудники и партнеры компании. В каждом из пяти предварительных заездов участвовали по пять пилотов. Победитель определялся по лучшему времени круга, а потом пятерка сильнейших встретилась в гранд-финале, где их ожидал заезд на электромобилях Geely, предоставленных автоцентром "ТОЧКА".
"Очень здорово, что среди белорусского комьюнити пассажирских перевозок появляются такие интересные и динамичные игроки и события. Это безусловный плюс для всех участников, включая автоцентры. И в целях поддержки бизнеса, эксплуатирующего автомобильные парки, автоцентр "ТОЧКА" представляет специальное предложение - седан Belgee S50 с предустановленным на профессиональном уровне газобаллонным оборудованием. Это готовое решение для повышения рентабельности автопарка", - отметил представитель автоцентра.
