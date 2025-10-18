Всемирный женский хоккейный уикенд прошел на "Минск-Арене"

Косы из-под шлемов, сверкающие глаза за визорами и смущенные улыбки. Такие хоккеистки вместо мускулистых молодцев из столичного "Динамо" 18 октября разрезали лед на "Минск-Арене".

В Беларуси накануне провели Всемирный женский хоккейный уикенд. Суть события проста - популяризация дисциплины в стране.

Итого около 80 девчонок собрались вместе на главной площадке столицы и потренировались под руководством специалистов, а также "зубров". Причем приехали девушки и их родители в том числе из регионов. Кто-то из малышек сейчас делает только первые шаги в виде спорта, кто-то вообще впервые примерил коньки.

Но средний возраст этих игроков составляет 6-8 лет - это то самое время, когда мамам и папам стоит отдавать ребенка в профессиональные школы и секции. К слову, на нынешний набор все еще можно успеть.

Лед поделили на несколько "станций": для новичков и более опытных. На одной площадке учили кататься, на других дети выполняли определенные задания.

Александр Богданов, председатель Федерации хоккея Беларуси:

"Еще 3 года назад всего 60 девочек занималось хоккеем. Я думаю, что это колоссальный опыт для того, чтобы родители отправили этих маленьких девочек учиться в спортивную школу, чтобы они становились все лучше и влюблялись в хоккей".

По окончании тренировки на льду всех участниц ждала экскурсия по "Минск-Арене". Девочки посетили "динамовскую" зону - тренажерный и игровой залы, раздевалку "зубров". После посмотрели мультфильм о хоккее.