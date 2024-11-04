Столичное "Динамо" проигрывает в своем тысячном матче в Континентальной хоккейной лиге на "Минск-Арене". Накануне дружина Дмитрия Квартального вела у московского "Динамо" к середине матча 3:0, но добытый перевес сохранить не удалось: гости не просто сумели вернуться в игру, но и вовсе победили - 4:3. Белорусский клуб занимает сегодня 7-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Дмитрий Квартальнов, главный тренер ХК "Динамо-Минск": "Нужно подумать, поразмыслить, что произошло. Дали шанс команде. Эта команда, в общем-то, хорошая. С ней шутить нельзя. Наказывает очень быстро, и даже не поймешь".