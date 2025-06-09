Жасмин Паолини и Сара Эррани одержали победу в парном разряде "Ролан Гаррос"

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Итальянки Сара Эррани и Жасмин Паолини выиграли парный разряд "Ролан Гаррос". В финальной встрече 8 июня итальянский дуэт обыграл Анну Данилину из Казахстана и Александру Крунич из Сербии, об этом сообщает sport5.by.

Итоговый счет встречи - 6:4, 2:6, 6:1.

Матч продолжался 2 часа 16 минут.

На пути к финалу итальянский дуэт оказался сильнее россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.

"Ролан Гаррос" является вторым в сезоне турниром "Большого шлема" и единственным из них на грунтовом покрытии. Соревнования в основной сетке женского и мужского одиночного турниров Открытого чемпионата Франции прошли с 25 мая по 8 июня 2025 года.