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Жасмин Паолини и Сара Эррани одержали победу в парном разряде "Ролан Гаррос"
Итальянки Сара Эррани и Жасмин Паолини выиграли парный разряд "Ролан Гаррос". В финальной встрече 8 июня итальянский дуэт обыграл Анну Данилину из Казахстана и Александру Крунич из Сербии, об этом сообщает sport5.by.
Итоговый счет встречи - 6:4, 2:6, 6:1.
Матч продолжался 2 часа 16 минут.
На пути к финалу итальянский дуэт оказался сильнее россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.
"Ролан Гаррос" является вторым в сезоне турниром "Большого шлема" и единственным из них на грунтовом покрытии. Соревнования в основной сетке женского и мужского одиночного турниров Открытого чемпионата Франции прошли с 25 мая по 8 июня 2025 года.
Общий призовой фонд соревнований в 2025 году составляет более 56 млн евро. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получают по 2,55 млн евро, финалисты - по 1,275 млн евро.