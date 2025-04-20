Золото, серебро и бронзу. Белорусы выиграли восемь наград первенства Европы-U20 по самбо

Белорусские самбисты завоевали восемь медалей чемпионата Европы среди спортсменов не старше 20 лет в кипрском Лимасоле, сообщает БЕЛТА.

На молодежном первенстве континента выступили 13 белорусских атлетов, на счету наших ребят одна золотая, четыре серебряные и три бронзовые награды. Победителем соревнований стал Даниил Патачиц, выступающий в весе до 98 кг. Вторые места в своих категориях заняли Анна Артемова (до 50 кг), Полина Лукьянчук (свыше 80 кг), Иван Семенов (до 79 кг) и Арсений Малицкий (свыше 98 кг). Во всех финалах пятницы белорусы соперничали с юными самбистами из России.

В поединке за третье место наш Владислав Кузнецов (до 64 кг) одолел литовца Орестаса Зиминаса, Владимир Батраков (до 88 кг) был сильнее украинца Андрея Войтышенко, а Марьяна Жуковец (до 80 кг) получила бронзу после поражения в полуфинале. Карина Жоглик (до 59 кг) и Кристина Евсюк (до 65 кг) потерпели неудачи в схватках за бронзовые медали.