Свентек будет соперницей Соболенко в полуфинале "Ролан Гаррос"

Соперницей белоруски Арины Соболенко в полуфинале открытого чемпионата Франции будет полька Ига Свентек (5-й номер мирового рейтинга), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором сегодняшнем матче 1/4 финала действующая победительница French Open обыграла в двух сетах украинку Элину Свитолину (14) - 6:1, 7;5. В стартовом поединке четвертьфинальной стадии первая ракетка планеты Арина Соболенко в напряженной борьбе одолела олимпийскую чемпионку китаянку Чжэн Циньвэнь (7) - 7:6 (7:3), 6:3, взяв реванш за поражение в четвертьфинале недавнего турнира в Риме. Ранее Соболенко и Свентек провели 12 очных поединков, в четырех из которых побеждала белоруска.

На пути к предстоящему полуфиналу Арина Соболенко также обыграла российскую теннисистку Камиллу Рахимову (86), швейцарку Жиль Тайхманн (97), сербку Ольгу Данилович (34) и представительницу США Аманду Анисимову (16).

Еще два четвертьфинала состоятся завтра: француженка Лоис Буассон (361) сыграет с россиянкой Миррой Андреевой (6), а вторая ракетка мира американка Кори Гауфф встретится со своей соотечественницей Мэдисон Киз (8).

Общий призовой фонд нынешнего French Open составляет 56,3 млн евро, победители в одиночном разряде у мужчин и женщин заработают по 2,55 млн евро и по 2000 рейтинговых очков. Год назад женский турнир выиграла польская теннисистка Ига Свентек, а у мужчин победил испанец Карлос Алькарас.