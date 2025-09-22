22 сентября ПВТ отмечает 20-летний юбилей

22 сентября 2025 года исполняется ровно 20 лет с момента создания в Беларуси Парка высоких технологий (ПВТ). В этот день в 2005 году Президент подписал декрет, положивший начало одному из самых успешных проектов в сфере IT и инноваций.

Анна Рябова, начальник секретариата наблюдательного совета ПВТ, рассказала о пути развития парка, его достижениях и перспективах. За эти годы ПВТ превратился из скромной инициативы в мощный локомотив цифровой экономики страны, производящий 3 % ВВП и объединяющий тысячи специалистов.

ПВТ родился в эпоху, когда Беларусь только обретала независимость. "Две трети периода независимой наша Беларусь прожила уже с Парком высоких технологий", - отметила Анна Рябова.

В 2005 году декрет определил четыре основных направления деятельности. На старте в парке было всего 10 компаний, но со временем их число выросло до нескольких десятков, а сегодня уже более тысячи резидентов, охватывающих 40 направлений.

"Я не думаю, что это таким скромным словом "своевременное" надо называть. Это было, наверное, где-то даже уникальное по своей временности, по продуманности решение, потому что оно решило две задачи. Оно собрало все сливки того образования, которое у нас оставалось после инженерной школы Советского Союза, и дало им стратегическое направление, которое остается актуальным и по сей день", - подчеркнула начальник секретариата наблюдательного совета ПВТ.

В 2017 году Александр Лукашенко подписал декрет № 8, который ввел в ПВТ новые виды деятельности, включая блокчейн и криптовалюты. Беларусь стала одним из мировых пионеров в этой области.

"В блокчейне или направлении криптовалют, как сейчас более популярно говорится, мы опять-таки были практически мировыми пионерами", - вспомнила Анна Рябова.

За восемь лет парк прошел серьезный путь, хотя количество крипторезидентов не столь велико - всего 18, это не минус, а особенность отрасли. Беларусь накопила уникальный опыт, которого не было ни у кого в мире. "К нам едут за этим опытом, за советами, как развивать данный сектор", - рассказала она.

Сегодня ПВТ - это не только инновации, но и значимый вклад в экономику. В парке работает около 60 тыс. человек, а резиденты производят 3 % ВВП Беларуси. "Получается, что производительность работников ПВТ в два раза выше, чем в других отраслях. Порядка 20 % сектора услуг - это тоже ПВТ", - привела статистику эксперт.

Многие компании стремятся войти в ПВТ, но путь не всегда прост. "Процедура, с одной стороны, достаточно простая, то есть она не задокументированная, но, тем не менее, она требует достаточно большой воли и какого-то осмысления", - объяснила Анна Рябова.

Ключевой элемент - бизнес-план, который должен быть тщательно проработан. "На этапе формирования бизнес-плана многие уже сходят с дистанции", - отметила она.