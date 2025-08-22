500 участников представят свои инновационные разработки на экологическом форуме в Дзержинске

Экология, природа и окружающая среда - в центре внимания. Минский регион принимает 18-й Республиканский экологический форум. В этом году более 500 участников собрались в Дзержинске, чтобы представить свои инновационные разработки и поделиться опытом в развитии зеленых технологий.

"Эта награда - результат долгого пути, многолетней общественной деятельности по охране природы, ее защите и рациональному использованию наших природных богатств. Мы все живем в одном большом доме под названием Земля", - рассказала участница Республиканского экологического форума Тереза Белоусова.

На форуме свои знания и опыт представляют сотрудники государственных органов, научных организаций, высших учебных заведений, а также эксперты международных организаций. Ключевые темы обсуждений - сохранение окружающей среды и новые проекты в сфере экологии.

"Минской области выпала честь принимать 18-й Республиканский экологический форум. Он проходит на площадках Дзержинска. Здесь представлены в основном те предприятия и организации Минской области, чья деятельность непосредственно связана с воздействием на окружающую среду, ее охраной и восстановлением природных ресурсов", - отметила председатель Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Екатерина Полещук.

"Республиканский экологический форум - отличная платформа для объединения разных групп общества, чтобы обсудить актуальные вопросы охраны окружающей среды, природопользования и, что, пожалуй, самое важное, выработать решения для устранения этих проблем", - подчеркнул министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Сергей Масляк.