Беларусь поддержала инициативу Китая о создании всемирной организации сотрудничества в области ИИ
На открытых дебатах Совета Безопасности ООН, посвященных искусственному интеллекту, миру и безопасности, глава МИД Максим Рыженков выделил ключевые угрозы, связанные с цифровым разумом.
Это попытки стран Запада монополизировать развитие искусственного интеллекта, их стремительное внедрение в военные технологии. Важно создать механизмы ответственности. В этом направлении Беларусь поддерживает китайскую инициативу.
"Правильным шагом в этом направлении рассматриваем недавнюю инициативу Китая о создании всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта, которую Беларусь всецело поддерживает. Нам всем чрезвычайно необходима такая площадка для выработки и согласования механизмов общего контроля за процессами развития ИИ", - подчеркнул глава МИД Беларуси.
Позиция Беларуси касательно применения искусственного интеллекта - цифровой разум должен служить миру, а не разрушению. А удержать эту силу под контролем можно только совместными усилиями.