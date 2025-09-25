Беларусь поддержала инициативу Китая о создании всемирной организации сотрудничества в области ИИ

На открытых дебатах Совета Безопасности ООН, посвященных искусственному интеллекту, миру и безопасности, глава МИД Максим Рыженков выделил ключевые угрозы, связанные с цифровым разумом.



Это попытки стран Запада монополизировать развитие искусственного интеллекта, их стремительное внедрение в военные технологии. Важно создать механизмы ответственности. В этом направлении Беларусь поддерживает китайскую инициативу.

"Правильным шагом в этом направлении рассматриваем недавнюю инициативу Китая о создании всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта, которую Беларусь всецело поддерживает. Нам всем чрезвычайно необходима такая площадка для выработки и согласования механизмов общего контроля за процессами развития ИИ", - подчеркнул глава МИД Беларуси.