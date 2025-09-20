3.64 BYN
Беларусь представляет национальную экспозицию на инновационном форуме в Шанхае
В Шанхае стартовал Пуцзянский инновационный форум. Беларусь в этом году принимает участие в статусе почетного гостя. Минск презентует в том числе национальную экспозицию.
На повестке дня 18-го по счету Пуцзянского инновационного форума глобальные вопросы настоящего и будущего мировой науки. Уже состоялась церемония открытия.
Первый вице-премьер Николай Снопков, который возглавляет белорусскую делегацию, зачитал приветственный адрес участникам форума от Президента Беларуси: "Китай на протяжении ряда лет подтверждает статус одного из мировых лидеров в сфере инноваций, демонстрирует небывалые успехи в области продвижения искусственного интеллекта, квантовых вычислений, умных городов, биотехнологий, робототехники, освоения космоса. Это лишь небольшая часть достижений, которые не только приносят пользу китайскому народу, но и открывают новые возможности для глобального сотрудничества".
Также было отмечено, что Беларусь и Китай добиваются серьезных научных прорывов и выходят на перспективные открытия. Богатый опыт сотрудничества способствует не только взаимному развитию, но и укреплению позиции на международной арене.
Впереди у участников форума насыщенная деловая программа. Запланировано в том числе и подведение итогов Годов сотрудничества Беларуси и Китая в области науки, технологий и инноваций.
В район Шанхая, который называют китайской Кремниевой долиной, уже не первое десятилетие стекаются молодые ученые кадры со всей Поднебесной. Сам Пуцзянский инновационный форум проходит в Science Hall Чжанцзяна. Архитекторы здания постарались максимально отразить в его дизайне энергию солнца, земли, воздуха и воды. А еще это прекрасная площадка не только для проведения мозговых штурмов, но также и возможность продемонстрировать уже готовые наработки и технологии.
В частности, Беларусь как страна - участница Пуцзянского инновационного форума, как почетный участник этого мероприятия привезла национальную экспозицию. Демонстрируем свои технологии и совместные белорусско-китайские разработки