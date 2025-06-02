Безлимит на все, защита от киберугроз и выгода - вместе с тарифным планом "#ВсёвДом Анлим" от А1

тарифный план #ВсёвДом Анлим от А1 news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff136141-77c1-469a-ace4-976d6681501c/conversions/8497a279-a1c1-4054-8fc8-ec7e5e180b71-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff136141-77c1-469a-ace4-976d6681501c/conversions/8497a279-a1c1-4054-8fc8-ec7e5e180b71-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff136141-77c1-469a-ace4-976d6681501c/conversions/8497a279-a1c1-4054-8fc8-ec7e5e180b71-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff136141-77c1-469a-ace4-976d6681501c/conversions/8497a279-a1c1-4054-8fc8-ec7e5e180b71-xl-___webp_1920.webp 1920w

Идеальный домашний интернет должен быть быстрым, безлимитным, выгодным! А компания А1 предлагает сделать его еще более комфортным!

Для всех, кто подключится на тарифный план "#ВсёвДом Анлим" до 31 июля, доступны отличные бонусы в виде скидок на абонентскую плату, увеличенной скорости соединения и доступа к услуге "Безопасный интернет".

Почему стоит выбрать тарифный план «#ВсёвДом Анлим»?

Безлимит во всем: получите безлимитный домашний интернет, а также безлимитный мобильный интернет и неограниченное количество звонков во все сети на существующем номере - никаких новых номеров, только безграничные возможности.

Стоимость, которую вы полюбите: подключайтесь до 31 июля и наслаждайтесь скидкой на абонентскую плату - всего 35 рублей в месяц на первые полгода, включая пользование роутером и ТВ-приставкой.

Добро пожаловать в мир высокой скорости: увеличьте скорость до 300 Мбит/с на целых 90 дней за 0 рублей с технологией GPON.

Уникальная безопасность в подарок: если вам доступно подключение по технологии Ethernet, вы получите 30 дней бесплатной защиты с услугой "Безопасный интернет", которая оградит вас от онлайн угроз.

Безлимит кино и ТВ с онлайн кинотеатром VOKA, который входит в стоимость абонентской платы за тариф. Никаких дополнительных расходов. Лето начинается с безлимита вместе с А1!