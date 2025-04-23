День рождения байнета - белорусский домен .BY отмечает 31 год

Байнет - это национальный сегмент, или наш - белорусский - кусок огромного торта под названием "интернет". Помимо доменных имен он включает сайты, приложения и онлайн-сервисы, которые на них размещаются, а также инфраструктуру - расположенные в Беларуси дата-центры, серверы, узлы доступа, каналы связи и т. д.