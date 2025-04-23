3.66 BYN
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3.45 BYN
День рождения байнета - белорусский домен .BY отмечает 31 год
Ровно 31 год назад, 5 мая 1994 года, Беларусь обзавелась доменом .BY, положив начало истории национального интернета.
Байнет - это национальный сегмент, или наш - белорусский - кусок огромного торта под названием "интернет". Помимо доменных имен он включает сайты, приложения и онлайн-сервисы, которые на них размещаются, а также инфраструктуру - расположенные в Беларуси дата-центры, серверы, узлы доступа, каналы связи и т. д.
Мы собрали несколько любопытных фактов о белорусской доменной зоне, некоторые из них, возможно, вас удивят.
- Домен был делегирован Беларуси в 1994 году, а к началу 2025 года в зоне .BY было зарегистрировано уже порядка 135-138 тыс. имен.
- В 2015 году в нашей стране появился кириллический домен .БЕЛ, расширив возможности для национальных интернет-ресурсов.
Факт
Внешний интернет-шлюз Беларуси способен пропускать до 4000 Гбит/с. Это максимальный объем данных, который может пройти через точку соединения с глобальной сетью. Такой показатель напрямую определяет скорость интернета для пользователей, и за последние пять лет он увеличился в 2,5 раза.
- В национальных доменных зонах зарегистрировано около 150 тыс. имен. Из них 90 % приходится на зону .BY, а 10 % - на .БЕЛ. Еще от 30 до 34 тыс. адресов относятся к альтернативным зонам, используемым в байнете.
- Доменные имена в белорусских зонах регистрируют пользователи из 98 стран. Лидерами среди иностранных клиентов являются Россия (4019 доменов), Германия (1521 домен), США (1391 домен), Китай (493 домена) и Франция (451 домен).
- По информации hoster.by, в белорусском интернете насчитывается от 105 до 112 тыс. веб-проектов: от небольших сайтов-визиток до крупных торговых платформ. Самая популярная платформа - WordPress (54 %), за ней следуют 1С-Битрикс (34 %) и Tilda (6 %).
В зоне .БЕЛ разрешена регистрация доменов с использованием буквы "ў", что делает кириллические адреса уникальными.
- Самый длинный активный домен в байнете, на котором функционирует сайт, насчитывает 47 символов: refrizherator-holodilnaja-ustanovka-kondicioner.by.
- Рекорд по стоимости домена принадлежит casino.by, проданному на благотворительном аукционе за 30 тыс. долларов. Вырученные средства были поровну распределены между четырьмя детскими домами.
- К концу 2024 года интернетом в Беларуси пользовались 14,11 млн пользователей. Стационарный широкополосный доступ получили 3,199 млн абонентов, из которых 3,07 млн - физические лица, а 213,1 тыс. - организации и предприниматели. Беспроводной интернет выбрали 9,45 млн пользователей, включая 8,54 млн частных лиц и 1,19 млн юрлиц и ИП.
- Общая длина оптоволоконных сетей в Беларуси превышает 220 тыс. км - это более половины расстояния от Земли до Луны.
Свое имя в интернет-историю страны вписала и Белтелерадиокомпания, представленная в Сети 8 сайтами теле- и радиопрограмм (belarus2.by, 3belarus.by, belarus24.by, radio1.by, radiobelarus.by, radiostalica.by, radiokultura.by, radiusfm.by), спортивным веб-порталом sport5.by, а также обновленным официальным сайтом news.by, который был запущен в сентябре 2024 года.