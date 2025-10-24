Гомельские газовики тестируют подводный дрон

Обследовать наружные газопроводы в труднодоступных местах отечественным специалистам стало проще. В распоряжение Гомельоблгаза поступил подводный дрон (первый в энергетической системе Беларуси).

Он предназначен для осмотра газопроводов в толще воды. Также может развивать скорость до 2 м/с и опускаться на глубину до 150 метров. Дает изображение высокого разрешения даже в экстремальных условиях подо льдом и в паводковый период.

Александр Рабков, заместитель главного инженера ПУ "Гомельгаз":

"Есть регламентные работы, а есть паводковый период, когда идут разливы рек и могут вымываться берега. Мы планирует делать обслуживание дополнительное, чтобы посмотреть, оголился ли газопровод, вымыло ли газопровод, есть ли какие участки определенные, которые всплыли и надо принимать решение, чтобы не допустить какой-то чрезвычайной ситуации".