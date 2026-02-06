Игорь Мамоненко: Без внедрения ИИ страны будут отставать по всем показателям

Руководитель крупной IT-компании Игорь Мамоненко хорошо ориентируется в вопросе, насколько сегодня искусственный интеллект нужен в Беларуси. В "Актуальном интервью" разобрались, может ли плотно ИИ прижиться в нашей стране, а также что уже для этого сделано.

Он обозначил, что искусственный интеллект нужен не только в Беларуси, а практически во всех странах. Сейчас есть четкое понимание, что если не внедрять систему искусственного интеллекта во все сферы жизни, то такая страна будет отставать по самым разным показателям - производительности труда, способности организовывать те или иные процессы, быстро их анализировать, принимать решения. Искусственный интеллект уже не считается роскошью, это уже необходимый элемент в жизни.

В Беларуси, к слову, используют искусственный интеллект, но, по словам героя интервью, хотелось бы, чтобы ИИ использовался в больших масштабах. Ограничение вызывает необходимость иметь очень мощные SOTA, которые стоят миллиарды долларов, чтобы искусственный интеллект, как некий электронный мозг, мог на них работать и помогать в жизни государственных учреждений, юридических и физических лиц. "Но мы быстро идем в этом направлении, у нас есть свои конкретные преимущества. В области коммуникации мы, наверное, являемся чуть ли номер один в мире, наверное, Сингапуру только проигрываем.

Степень прокладки оптических систем у юридических и физических лиц в Беларуси по состоянию на 2022 год была 68,5 %. Для сравнения: в Германии этот процесс находится на уровне 4 %, в Сербии - 2,3 %.

Собеседник пояснил, что для искусственного интеллекта нужны скоростные соединения, чтобы он мог "общаться" со своими частями - серверной и клиентской частями, и что касается Беларуси, то в этом отношении в стране все в порядке.