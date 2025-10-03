ИИ научился обходить ограничения на создание опасных биологических элементов

Данный тип искусственного интеллекта используют лаборатории по всему миру. После обнаружения угрозы ряд компаний взялся за внедрение в код так называемых заплаток. На это ушло 10 месяцев. За это время обнаружили более 75 тысяч вариантов опасных белков, токсинов и вирусов, созданных ИИ в обход системы безопасности. Ее доработка не смогла полностью устранить проблему. Пресекать удается генетические чертежи только 97 % опасных веществ.