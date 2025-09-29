Инновационный прорыв - первый Центр аддитивных технологий открыли в Беларуси

В Беларуси создан первый Республиканский центр аддитивных технологий.

Основные направления Центра аддитивных технологий: разработка моделей и методов для 3D-печати, проведение исследований и обучение специалистов для промышленности. Аддитивные технологии, более известные как технологии 3D-печати, позволяют послойно изготавливать изделия на основе компьютерной модели. Они используются в аэрокосмической, автомобильной, медицинской, строительной сферах и производстве потребительских товаров.

В центре планируются два основных вида деятельности: печать серийных изделий и ремонтные технологии. Экономический эффект заключается не только в стоимости детали, но и в скорости восстановления оборудования.

Виктор Каранкевич news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4ecaa70-4f50-447c-b89e-b1e011933ce0/conversions/0cc362ea-28cf-4da4-93b1-423ae0ca6909-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4ecaa70-4f50-447c-b89e-b1e011933ce0/conversions/0cc362ea-28cf-4da4-93b1-423ae0ca6909-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4ecaa70-4f50-447c-b89e-b1e011933ce0/conversions/0cc362ea-28cf-4da4-93b1-423ae0ca6909-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4ecaa70-4f50-447c-b89e-b1e011933ce0/conversions/0cc362ea-28cf-4da4-93b1-423ae0ca6909-xl-___webp_1920.webp 1920w

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Продукция аддитивных технологий уже используется в промышленных предприятиях, и я уверен, что данный центр придаст дополнительный импульс в реализации новых видов продукции, которые будут применены в различных сферах деятельности: медицины, энергетики, промышленности, авиастроения".

3D-печать news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88c29c90-ecd0-4173-a2fd-ea95ff20b2eb/conversions/7175a9b8-d8a2-4f63-b904-ceda829dbead-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88c29c90-ecd0-4173-a2fd-ea95ff20b2eb/conversions/7175a9b8-d8a2-4f63-b904-ceda829dbead-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88c29c90-ecd0-4173-a2fd-ea95ff20b2eb/conversions/7175a9b8-d8a2-4f63-b904-ceda829dbead-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88c29c90-ecd0-4173-a2fd-ea95ff20b2eb/conversions/7175a9b8-d8a2-4f63-b904-ceda829dbead-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Очень важно понимать, что это полностью импортозамещенные технологии. Это полностью технологии Cоюзного государства, российские, белорусские. Более половины оборудования произведено в Росатоме, все остальное тоже не зависит ни от какого Запада или Востока. Это все рождено на нашей с вами земле", - подчеркнул генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Илья Кавелашвили, директор бизнес-направления "Аддитивные технологии" госкорпорации "Росатом":

"Была разработана дорожная карта между Росатомом и Министерством промышленности Беларуси. Были прописаны те новые технологии, которые уже есть и развиваются в Росатоме, и которые могли бы найти применение в Республике Беларусь, в том числе аддитивные технологии".