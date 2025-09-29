3.64 BYN
Инновационный прорыв - первый Центр аддитивных технологий открыли в Беларуси
В Беларуси создан первый Республиканский центр аддитивных технологий.
Основные направления Центра аддитивных технологий: разработка моделей и методов для 3D-печати, проведение исследований и обучение специалистов для промышленности. Аддитивные технологии, более известные как технологии 3D-печати, позволяют послойно изготавливать изделия на основе компьютерной модели. Они используются в аэрокосмической, автомобильной, медицинской, строительной сферах и производстве потребительских товаров.
В центре планируются два основных вида деятельности: печать серийных изделий и ремонтные технологии. Экономический эффект заключается не только в стоимости детали, но и в скорости восстановления оборудования.
Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
"Продукция аддитивных технологий уже используется в промышленных предприятиях, и я уверен, что данный центр придаст дополнительный импульс в реализации новых видов продукции, которые будут применены в различных сферах деятельности: медицины, энергетики, промышленности, авиастроения".
"Очень важно понимать, что это полностью импортозамещенные технологии. Это полностью технологии Cоюзного государства, российские, белорусские. Более половины оборудования произведено в Росатоме, все остальное тоже не зависит ни от какого Запада или Востока. Это все рождено на нашей с вами земле", - подчеркнул генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Илья Кавелашвили, директор бизнес-направления "Аддитивные технологии" госкорпорации "Росатом":
"Была разработана дорожная карта между Росатомом и Министерством промышленности Беларуси. Были прописаны те новые технологии, которые уже есть и развиваются в Росатоме, и которые могли бы найти применение в Республике Беларусь, в том числе аддитивные технологии".
Здесь представлено три вида печати: пластиком, порошком по металлу и песком. Заказы будут принимать как из Беларуси, так и из других стран. Отметим, что такой центр первый в Беларуси. И профессионалы приложат все усилия, чтобы он стал началом нового пути для белорусской науки и приумножил экономический потенциал страны.