Иранские исследователи создали полноценную человеческую кожу

Иранским исследователям в сотрудничестве с зарубежными коллегами в лабораторных условиях удалось создать полноценную человеческую кожу, информирует TV BRICS со ссылкой на агентство Mehr. Об этом сообщает БЕЛТА.

Сообщается, что эта кожа содержит кровеносные сосуды, капилляры, волосяные фолликулы, несколько слоев ткани и иммунные клетки. На ее разработку специалистам понадобилось шесть лет.

"Это произведет революцию в области трансплантации, заживления ран и исследований заболеваний", - заявил доктор Аббас Шафии. По его словам, последние достижения науки позволили ученым создавать трехмерные модели кожи в лаборатории. Для этого обычные клетки перепрограммировали в стволовые, а затем выращивали в пробирках, превращая их в миниатюрные копии человеческой кожи - так называемые кожные органоиды. Кроме того, из тех же клеток ученые смогли сформировать кровеносные сосуды и встроить их в искусственно выращенную кожу.