Искусственный интеллект: угрозы и перспективы законодательного регулирования вопроса в Беларуси

Искусственный интеллект становится ключевым стратегическим направлением, определяющим технологический суверенитет государства. Тематике нейросетей и развития отечественных технологий в сфере ИИ посвящено заседание Экспертно-консультативного совета при Совете Республики. Оно проходит в Национальной академии наук Беларуси. Пул спикеров широкий - от научного экспертного сообщества до руководителей министерств и ведомств. Среди тем обсуждения - недавно принятый профильный модельный закон СНГ, риски и угрозы, перспективы законодательного регулирования вопроса в Беларуси.

Cергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Мы должны проанализировать, какие вообще в мире есть подходы, связанные с регулированием этих новаций, которые есть уже в нашей повседневной жизни, в первую очередь с точки зрения правовой формализации. Не секрет, что достаточно бурно эти технологии развиваются, особенно в высокоразвитых странах мира: Соединенные Штаты Америки, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Российская Федерация. И у каждого из этих стран есть собственное видение, собственный подход к правовой регламентации, правоотношений, основанных на использовании технологии искусственного интеллекта".