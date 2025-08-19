Китайские космонавты впервые взяли ИИ-помощника на орбитальную станцию

Экипаж китайской орбитальной станции "Тяньгун" впервые воспользовался помощником на основе искусственного интеллекта (ИИ) во время третьего выхода в открытый космос, информирует TV BRICS. Об этом сообщает БЕЛТА.

Система ИИ была доставлена на станцию грузовым кораблем "Тяньчжоу-9" еще в июле вместе с новыми скафандрами и припасами. Уточняется, что она разработана на базе отечественной модели искусственного интеллекта и адаптирована для задач пилотируемых миссий. Как отмечается, ИИ помогает космонавтам составлять рабочие графики, анализировать данные и получать рекомендации.