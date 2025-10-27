3.67 BYN
Китайские ученые завершат строительство "искусственного солнца" к 2027 году
Китайские ученые планируют завершить создание мощной термоядерной установки BEST (Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak), названной специалистами "искусственным солнцем", к 2027 году. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД КНР Мао Нин, сообщает БЕЛТА.
"Завершение строительства экспериментального сверхпроводящего токамака с горящей плазмой запланировано на 2027 год", - написала Мао Нин на своей странице в соцсети Х.
Отмечается, что термоядерная установка BEST может стать первой в мире подобной установкой, генерирующей электроэнергию.
В основе компактной термоядерной установки лежит основание Дьюара, которое функционирует как гигантский высоковакуумный термос. Основание весит более 400 т, имеет диаметр 18 м и высоту 5 м. Оно оснащено сверхпроводящими магнитами, которые должны работать при температуре минус 269 градусов Цельсия, чтобы удерживать горящую плазму из дейтерия и трития.
Разработанный Институтом физики плазмы Китайской академии наук проект находится в административном центре восточной китайской провинции Аньхой городе Хэфэй.
Фото: ITC