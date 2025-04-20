Компания А1 расширила покрытие своей 4G-сети по всей Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21b928b1-23ef-44d2-8d49-fe6af990a1e9/conversions/1a7f5d18-1671-4994-9207-dbce7df08b30-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21b928b1-23ef-44d2-8d49-fe6af990a1e9/conversions/1a7f5d18-1671-4994-9207-dbce7df08b30-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21b928b1-23ef-44d2-8d49-fe6af990a1e9/conversions/1a7f5d18-1671-4994-9207-dbce7df08b30-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21b928b1-23ef-44d2-8d49-fe6af990a1e9/conversions/1a7f5d18-1671-4994-9207-dbce7df08b30-xl-___webp_1920.webp 1920w

А1 продолжает работать над улучшением LTE-покрытия по всей Беларуси, благодаря чему связь стала лучше в 25 населенных пунктах страны.

Совершенствование качества связи от А1 в 4G - уже четвертое в 2025 году - обеспечивает еще более стабильный доступ к мобильному интернету по технологии LTE, увеличение скорости и уровня передаваемого сигнала как в городских областных и районных центрах, так и в агрогородках, сельской местности и вдоль автомагистралей страны. Это особенно актуально с наступлением летнего сезона, когда абоненты чаще выезжают в места со сложным ландшафтом, где сигналу сложнее достигнуть мобильного устройства.

4G (LTE) в настоящее время является самым современным стандартом сотовой связи из действующих в Беларуси. В результате мероприятий, которые компания А1 предпринимает в партнерстве с инфраструктурным оператором beСloud, пользоваться связью четвертого поколения в сети А1 могут 99 % жителей страны. При этом сеть четвертого поколения доступна абонентам компании А1 не только в крупных городах, но и в малонаселенных пунктах, сельской местности, а также вдоль транспортных путей.

Для проверки готовности вашего устройства и SIM-карты к работе в 4G-сети можно воспользоваться USSD-запросом *181# вызов. Более подробно ознакомиться с зоной покрытия и со средней скоростью 4G-сети А1 можно на официальном сайте А1 по ссылке, а также в приложении "Мой А1". А узнать о возможностях и преимуществах стандарта связи 4G - на специальной странице по ссылке.

О компании

Провайдер телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг А1 начал свою коммерческую деятельность 16 апреля 1999 года, став первым мобильным оператором стандарта GSM в стране. С ноября 2007-го компания входит в состав международной группы A1 Group, которая, в свою очередь, является европейским подразделением транснационального холдинга América Móvil, одного из крупнейших мировых провайдеров телекоммуникационных услуг со штаб-квартирой в Мексике.