Коротеев: В Беларуси появится завод по производству станков ЧПУ

"Большинство проектов - это проекты в области импортозамещения, и особенно это видно в последние годы. После ухода западных брендов на их место пришли белорусские в рамках программы импортозамещения. Много примеров, когда белорусский бизнес, который раньше занимался дилерством, продажами западных брендов, перешел в производители", - сказал первый заместитель гендиректора.

По его словам, такого даже не ожидали и изначально не закладывали в архитектуру парка, потому что хотели привлекать иностранные инвестиции, китайские и западные технологии, новый опыт, менеджмент. А получилось, что волей-неволей стали растить белорусский бизнес, причем собственных производителей. Таких ярких примеров много во всех отраслях. К примеру, в области станкостроения. "Белорусы вместе с китайской компанией уже строят завод по производству станков ЧПУ, и он в ближайшее время будет введен в эксплуатацию. Очень много продукции, которую выпускают резиденты в области производства медицинских изделий, фармацевтики, ветеринарных препаратов. Раньше эта ниша была занята различными брендами, а сейчас это возможность белорусским производителям показать себя, занять эти рынки и развиваться", - отметил Кирилл Коротеев.