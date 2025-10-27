Летающие технологии: агродроны становятся новой рабочей силой на полях

Аграрный сектор все активнее осваивает современные технологии. Агродроны - уже не будущее, а реальность белорусских полей. Специалисты и инженеры демонстрируют, как они меняют подход к сельхозработам: экономят ресурсы и время.

От мониторинга посевов до точечной обработки - агродроны становятся полноценными участниками полевых работ.

На рабочем месте оператора начинается подготовительный этап перед запуском основных агродронов. На экране виден фотоплан поля, который только что составил дрон-разведчик. С помощью специальных инструментов формируется полигон для обработки, вводятся все необходимые параметры. Затем данные загружаются в систему, и оператор управляет процессом уже через мобильное приложение.

"Это приложение отображается на телефоне, с его помощью и производится управление. Во время полета мы можем регулировать такие параметры, как скорость, высоту, размер капли", - рассказал ведущий оператор компании по внедрению беспилотников в сельском хозяйстве Валентин Василец.

В агрофирме "Старый Дворец", "летающих агрономов" тестируют в реальных условиях. Они должны помочь аграриям более точно работать с урожаем и эффективнее использовать ресурсы. В реальном времени агродроны выполняют обработку посевов и картографирование земель.

"Ранней весной, когда техника не сможет зайти в поле, то применение агродронов позволит нам оперативно и качественно все обработать без нарушения посевов. Это дополнение к нашим опрыскивателям - самоходным и прицепным", - пояснил директор филиала "Агрофирма "Старый Дворец" РУП "Гродноэнерго" Геннадий Лигер.

Агродроны уже доказали свою эффективность, например, в точечной химобработке участка. Всего несколько литров раствора достаточно для полного покрытия гектара земли. Этот метод позволяет экономить до 95 % воды и удобрений, а его главные преимущества - высочайшая точность и скорость, недостижимые при использовании традиционных подходов.

Новое поколение агродронов умеет все: проводить десикацию рапса, мониторить состояние растений, распознавать болезни растений и даже прогнозировать урожай. И если обычная техника расходует до 200 л воды на гектар, то дрону достаточно 5. Кроме того, исключается повреждение культур - ни одно колесо не касается посевов.

"Не в каждом хозяйстве сегодня есть опрыскиватель, который может работать над высокорослыми культурами не только без потерь", - отметил директор компании по внедрению беспилотников в сельском хозяйстве Андрей Крушев.