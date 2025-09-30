Ловушка ИИ: туристы блуждают по выдуманным городам и ищут несуществующие достопримечательности news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0b172673-04f8-483b-8b46-261aa1a3a800/conversions/aafbf56a-8342-47fb-9bd8-1e25defc6917-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0b172673-04f8-483b-8b46-261aa1a3a800/conversions/aafbf56a-8342-47fb-9bd8-1e25defc6917-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0b172673-04f8-483b-8b46-261aa1a3a800/conversions/aafbf56a-8342-47fb-9bd8-1e25defc6917-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0b172673-04f8-483b-8b46-261aa1a3a800/conversions/aafbf56a-8342-47fb-9bd8-1e25defc6917-xl-___webp_1920.webp 1920w

В эпоху, когда смартфон заменяет путеводитель, искусственный интеллект стал незаменимым помощником для миллионов путешественников. ChatGPT, Microsoft Copilot и Google Gemini - эти инструменты обещают персонализированные маршруты, экономию времени и вдохновение за секунды.

Но за удобством скрывается темная сторона: ИИ может "галлюцинировать" и отправлять туристов в места, которых не существует. Как сообщает BBC, такие ошибки уже привели к разочарованию и реальным рискам для жизни.

Представьте: вы планируете поездку в Перу, и чат-бот советует посетить загадочный город Маркаваси - древние петроглифы на высоте 4 тыс. м. Звучит заманчиво! Только вот Маркаваси как туристический объект - чистая выдумка ИИ, слепленная из фрагментов реальных данных. Туристы, доверившиеся совету, рискуют заблудиться в Андах без гида, кислорода и связи.

"Высота, климатические изменения и доступность маршрутов должны быть спланированы. Используя программу вроде ChatGPT, которая объединяет изображения и названия для создания фантазий, можно оказаться на высоте 4 тыс. м без кислорода и мобильной связи", - предупреждает Мигель Анхель Гонгора Меса, основатель и директор Evolution Treks Peru.

Еще один абсурдный пример - "Эйфелева башня в Пекине". ChatGPT уверенно направил путешественников к этой "достопримечательности", которой, конечно, нет.

По данным опроса Skyscanner, 30 % международных туристов уже используют генеративный ИИ для планирования, включая специализированные сервисы вроде Wonderplan и Layla. Эти инструменты экономят часы на поиск, но когда ИИ ошибается, урок выходит дорогим: прибытие в пункт, где ничего нет, кроме пустоты и сожалений.

Почему так происходит и можно ли с этим что-то сделать?

Проблема коренится в природе ИИ. Крупные языковые модели анализируют терабайты текста и генерируют ответы на основе вероятностей, а не фактов. Иногда это дает точные подсказки, но часто - "галлюцинации": правдоподобные, но вымышленные детали, неотличимые от реальности. Пользователи не видят предупреждений - ИИ подает фантазию так же уверенно, как истину.

Подобные инциденты множатся. В статье Fast Company описан случай пары, обманутой видео в TikTok: они преодолели сотни километров до "живописной канатной дороги Kuak Skyride" в Малайзии, только чтобы обнаружить, что аттракцион сгенерирован ИИ для набора просмотров. Видео выглядело идеально, но реальность оказалась обычной трассой в никуда.

Это не случайность, а тенденция: ИИ размывает границы мира, особенно в соцсетях.

Шире контекста - тревожные новости от YouTube. Создатели контента жалуются, что платформа незаметно редактирует видео с помощью ИИ: меняет одежду, волосы, лица реальных людей без разрешения.

Границы между аутентичным и "отшлифованным" стираются, и путешественники - первые жертвы. Фейковые изображения вдохновляют на поездки, которые оборачиваются провалом.

Регуляторы пытаются вмешаться. В ЕС и США предлагают водяные знаки для ИИ-контента - метки, сигнализирующие о генерации или редактировании. Это поможет с фото и видео, но чат-боты в реальном времени останутся "серой зоной". Эксперты скептичны: внедрение правил - сложная задача, а галлюцинации никуда не денутся.