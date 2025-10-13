Минск принимает Международный форум "Искусственный интеллект в Беларуси"

13 октября на базе Национальной академии наук проходит IV Международный форум IT-Академграда "Искусственный интеллект в Беларуси".

В программе: подведение итогов проделанной работы, выставка новых проектов в области искусственного интеллекта и робототехники. Это событие обещает стать ключевым этапом в развитии новейших технологий.

IV Международный форум IT-Академграда

Форум IT-Академграда объединил более 250 представителей науки, образования, бизнеса и международных организаций, работающих в сфере искусственного интеллекта. Целью форума стало развитие и координация сотрудничества между учеными, исследовательскими центрами и университетами. На выставке представлены новейшие разработки: камеры для беспилотных летательных аппаратов, система среднесрочного прогноза погоды, биомеханические плечевые суставы, алгоритмы прогнозирования роста лесов и многое другое, а с некоторыми разработчиками нам удалось пообщаться!

