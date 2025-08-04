"Могилевлифтмаш" планирует начать выпуск скоростных лифтов

Сегодня люди ценят время, всем хочется как можно быстрее добраться наверх или спуститься вниз. Как на эти требования отвечает "Могилевлифтмаш"? Развивается ли на предприятии линейка высокоскоростного оборудования? На эти вопросы ответил гендиректор ОАО "Могилевский завод лифтового машиностроения" Руслан Страхар.

В самом начале он напомнил, что в СССР были введены нормы по передвижению пассажиров в лифте для традиционного девятиэтажного строения. Сейчас рынок стремительно движется вверх, собственно, как и предприятие. "Уже сейчас "Могилевлифтмашем" разработан, изготовлен и запатентован лифт со скоростью движения 2,5 м/с", - обозначил Руслан Страхар. Однако на достигнутом останавливаться не собираются, поэтому поставили задачу до конца 2025 года испытать и запатентовать лифт со скоростью передвижения 4 м/с. "Обычно такое лифтовое оборудование используется для зданий, в которых имеется свыше 40 этажей, но в Республике Беларусь и в Российской Федерации доля вводимого жилья этажностью выше 40 этажей является минимальной", - рассказал гендиректор.

Руслан Страхар news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/edacb2e3-1377-4243-b7c8-182dfd31b44a/conversions/19438380-42b5-48b1-b1c7-834c574364f1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/edacb2e3-1377-4243-b7c8-182dfd31b44a/conversions/19438380-42b5-48b1-b1c7-834c574364f1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/edacb2e3-1377-4243-b7c8-182dfd31b44a/conversions/19438380-42b5-48b1-b1c7-834c574364f1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/edacb2e3-1377-4243-b7c8-182dfd31b44a/conversions/19438380-42b5-48b1-b1c7-834c574364f1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Он также отметил, что такие скоростные лифты должны соответствовать и техническим требованиям - установка новой лебедки, станции управления и узлов безопасности. К слову, завод разрабатывает и эти элементы, которые обеспечивают безопасное движение.

Руслан Страхар:

"Совместно с белорусской IT-компанией мы разработали систему SMARTLIFT. Это система бесключевого доступа жильца ко всей инфраструктуре, имеющейся в доме. Если установить приложение на смартфон, то появится возможность, к примеру, автоматически открыть шлагбаум, подъезд. А пока человек заходит в дом, лифт, где бы он ни находился, сам спустится на первый этаж, а потом поднимется на необходимый".

Кроме этого, по словам гендиректора "Могилевлифтмаша" лифты оборудуются системой видеонаблюдения, что очень востребовано и отвечает безопасности. Руслан Страхар также обратил внимание, что конструкторы предприятия могут создать отделку лифта в любом исполнении, к примеру, в керамограните с нанесением антивандального покрытия.