Молодые, креативные, заряженные - медийщики Белтелерадиокомпании осваивают алгоритмы и тренды VK

В Москве стартовал поток программы для молодых медийщиков "Академия новых медиа" по направлению VK от проекта "Мастерская новых медиа". Участники - представители 16 регионов России, а также Беларуси.

За неделю под руководством экспертов индустрии они научатся продвигать личные блоги и сообщества, разрабатывать контент-стратегии для привлечения аудитории, освоят методы создания вовлекающего контента, а также побывают в офисе крупнейшей российской соцсети VK и познакомятся с ее работой изнутри. После обучения участники смогут отточить свои навыки в крупных российских медиа.

На обучении медийщики получают не только навыки для работы на крупнейшей российской площадке, но и карьерные советы - от подготовки к собеседованиям до построения своей траектории в медиа. Организаторы уделяют внимание смысловому наполнению контента, пользе стране и обществу, а также объединению молодых профессионалов в деятельное сообщество и построению горизонтальных связей.

"Информационное поле сегодня не просто отражает реальность, но и формирует ее, оказывая значительное влияние на наши поступки и выбор. Управлять этим потоком можно лишь через ценности и преданность делу. Одна из задач "Академии новых медиа" - создать сообщество молодых специалистов, объединенных едиными целями и любовью к стране. Именно они будут ориентированы на благо общества и с помощью разных платформ, в том числе соцсети VK, сформируют медиасреду с полезным и осмысленным контентом", - поделилась основатель "Мастерской новых медиа", заместитель гендиректора АНО "Диалог Регионы" Юлия Аблец.

В рамках программы молодые медиаспециалисты посетят офис VK, где им покажут, как работают сотрудники главной российской платформы и как создаются ее медиапроекты, а также расскажут, как развивать паблики в VK с учетом трендов и алгоритмов площадки.

"В Беларуси VK практически не развит, но мы видим, с какой скоростью в России эта площадка набирает популярность - все больше людей приходят сюда. Нам тоже это интересно. Среди аудитории нашего шоу "ФАКТОР.BY" 70 % зрителей из России. И если мы научимся работать и продвигать контент здесь, то аудитории Беларуси тоже будет интересно приходить на новые перспективные платформы и открывать для себя крутой контент", - рассказала участница "Академии новых медиа", редактор Главной дирекции интернет-вещания Белтелерадиокомпания Полина Калачик.

Участников ждут практические мастер-классы от экспертов и наставников "Мастерской новых медиа", АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы", News Media и других медиаорганизаций:

наставника проекта, медиаменеджера, редакционного директора холдинга News Media (Mash, Life, SHOT и др.) Арама Габрелянова;

замначальника управления информационных проектов АНО "Диалог" Александра Малкова;

экс-директора по внешним коммуникациям ВКонтакте, эксперта консультационного совета по цифровизации экономики при Минпромторге РФ и "евангелиста VK" Вячеслава Прохорова;

креативного продюсера "Мастерской новых медиа", музыкального блогера Николая Крупатина и других.

На программе молодые медиапрофессионалы будут работать в группах, обмениваться опытом и создавать собственные проекты, которые войдут в их портфолио для дальнейшей работы в медиа. После обучения они смогут пройти стажировки в ведущих российских медиакомпаниях, а лучшие проекты получат возможность продолжить развитие под кураторством экспертов проекта.

"Мне бы хотелось найти своего потенциального работодателя и понять, как дальше продвигать свой проект. В Академии я получаю возможность проконсультироваться с экспертами и нахожу мотивацию двигаться и развиваться. А еще здесь много интересных людей, приятно осознавать, что я нахожусь среди того комьюнити, которому действительно важно, что будет в будущем", - поделился участник "Академии новых медиа", видеооператор и монтажер из Омска Алексей Куриленков.