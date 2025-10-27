Наблюдательный совет ПВТ обсудил развитие парка с акцентом на криптосферу и IT-тенденции

Развитие Парка высоких технологий обсудили 27 октября в правительстве на заседании Наблюдательного совета. Был отмечен уверенный прирост новых компаний в 2025 году - 100 организаций получили статус резидента, еще свыше 40 заявок в процессе рассмотрения.

Дальнейшее развитие парка важно обеспечить с опорой на современные IT-тенденции, криптосфера здесь - одно из ключевых направлений.

Анна Рябова, начальник секретариата Наблюдательного совета ПВТ:

"После совещания с главой государства также активно стала обсуждаться криптосфера. В этой части мы привносим новые нормы, регламентирующие деятельность крипторезидентов, в частности, тех, кто является организатором ICO, а также некоторые определенные требования к технологическим платформам, которыми они пользуются".

