Наблюдательный совет ПВТ обсудил развитие парка с акцентом на криптосферу и IT-тенденции
Развитие Парка высоких технологий обсудили 27 октября в правительстве на заседании Наблюдательного совета. Был отмечен уверенный прирост новых компаний в 2025 году - 100 организаций получили статус резидента, еще свыше 40 заявок в процессе рассмотрения.
Дальнейшее развитие парка важно обеспечить с опорой на современные IT-тенденции, криптосфера здесь - одно из ключевых направлений.
Анна Рябова, начальник секретариата Наблюдательного совета ПВТ:
"После совещания с главой государства также активно стала обсуждаться криптосфера. В этой части мы привносим новые нормы, регламентирующие деятельность крипторезидентов, в частности, тех, кто является организатором ICO, а также некоторые определенные требования к технологическим платформам, которыми они пользуются".
Еще один пул перспективных проектов касается образования, поддержки молодежных научных инициатив и стартап-движений.