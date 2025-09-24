Опыт Шанхая и необходимость осторожности: эксперт рассказал об использовании ИИ в градоуправлении

Председатель Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ) Сергей Шлычков рассказал в "Актуальном интервью" о применении искусственного интеллекта (ИИ) в управлении городами, подчеркнув необходимость законодательного регулирования и осторожного подхода к таким технологиям.

Сергей Шлычков привел пример Шанхая, где ИИ пытались использовать для обработки обращений граждан, но в итоге вернулись к традиционным методам. "Использование таких технологий должно быть каким-то образом регламентировано на уровне законодательства. Все-таки невозможно этой человекоподобной технологии доверить то, что сейчас зависит от человека", - заявил председатель ГКНТ.

Сергей Шлычков:

"Мы встречались с руководством города Шанхая, это крупный мегаполис. У них есть аналог того, что у нас регламентировано на уровне законодательства, система обработки обращений граждан. У них есть телефонный номер, есть сайт. Каждый гражданин города Шанхая не только может написать, но и позвонить. По статистике, это примерно 30 тыс. обращений в день".

Он отметил, что обработку обращений пытались организовать с помощью искусственного интеллекта, но потом от этого отказались. "И все равно работа с обращениями граждан осуществляется, по сути, органами управления, от которых зависит решение того или иного вопроса", - добавил Сергей Шлычков.