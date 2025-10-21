От кунг-фу до балерины - в Китае представили бионического гуманоидного робота news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2d211b3a-6dcf-4ddc-9089-8f8aa274b357/conversions/8b997260-5427-43f7-9245-2356d8bd4d7e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2d211b3a-6dcf-4ddc-9089-8f8aa274b357/conversions/8b997260-5427-43f7-9245-2356d8bd4d7e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2d211b3a-6dcf-4ddc-9089-8f8aa274b357/conversions/8b997260-5427-43f7-9245-2356d8bd4d7e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2d211b3a-6dcf-4ddc-9089-8f8aa274b357/conversions/8b997260-5427-43f7-9245-2356d8bd4d7e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ключевым моментом новинки стало добавление бионического лица. Оно стало больше похоже на человеческое, что усиливает эмоциональную связь робота с людьми. Кроме того, 31 сустав в конструкции робота H2 обеспечивает ему повышенную гибкость, позволяя ему заниматься боевыми искусствами и балетом.

Компания Unitree Technology опубликовала на своей официальной странице в Weibo видеоролик, демонстрирующий робота Unitree H2.

Unitree H2 имеет реалистичный дизайн: его рост составляет 180 см, а вес - 70 кг. В официальном демонстрационном видеоролике показано, что робот может танцевать и заниматься кунг-фу, а также способен надевать одежду, выступая в качестве модели на подиуме. Его устойчивость и гибкость значительно улучшены по сравнению с предшественником Unitree H1.

Робот также оснащен камерами для кругового обзора окружающей среды. Кроме того, у него есть алгоритмы управления движением, которые корректируют походку в реальном времени, адаптируясь к неровным поверхностям.