От кунг-фу до балерины - в Китае представили бионического гуманоидного робота
Ключевым моментом новинки стало добавление бионического лица. Оно стало больше похоже на человеческое, что усиливает эмоциональную связь робота с людьми. Кроме того, 31 сустав в конструкции робота H2 обеспечивает ему повышенную гибкость, позволяя ему заниматься боевыми искусствами и балетом.
Компания Unitree Technology опубликовала на своей официальной странице в Weibo видеоролик, демонстрирующий робота Unitree H2.
Unitree H2 имеет реалистичный дизайн: его рост составляет 180 см, а вес - 70 кг. В официальном демонстрационном видеоролике показано, что робот может танцевать и заниматься кунг-фу, а также способен надевать одежду, выступая в качестве модели на подиуме. Его устойчивость и гибкость значительно улучшены по сравнению с предшественником Unitree H1.
Робот также оснащен камерами для кругового обзора окружающей среды. Кроме того, у него есть алгоритмы управления движением, которые корректируют походку в реальном времени, адаптируясь к неровным поверхностям.
Цена новинки пока не раскрыта, но серийное производство H2 уже запущено.