Помощник в смартфоне - как ИИ помогает находить грибы

Смартфон вместо атласа, нейросеть вместо опыта - сбор грибов по-новому. Цифровой помощник в кармане - это удобно и быстро: навел камеру и получил результат. Такой новый тренд уже пользуется популярностью. Но главный вопрос - насколько надежен виртуальный помощник? Можно ли ему доверить свою корзинку?

Если раньше, чтобы, к примеру, отличить сыроежку от бледной поганки, нужно было перелистать тонну справочников и послушать десятки дедовских советов, то теперь достаточно навести камеру смартфона.

Нейросеть в считаные секунды определит вид гриба или ягоды и скажет, съедобны дары леса или нет. Такой способ уже активно используют зуммеры.

"В Логойском районе можно найти чернику, бруснику, клюкву. Но черника уже отошла, клюква тоже скоро пропадет, а брусника еще есть. Из грибов - лисички, боровики, подберезовики, подосиновики, курочки, моховики, зонтики", - рассказал грибник Николай Наумович.

Николай - грибник со стажем, и в выборе съедобных грибов он полагается на проверенный временем метод - использование справочников. За более чем 10 лет тихой охоты мужчина изучил каждый уголок леса в Логойском районе и безошибочно определяет, где можно найти настоящий грибной клад. Его главное правило - старое доброе "не знаешь - не бери".

Но если нет знакомого грибника, то в ход идут приложения с искусственным интеллектом. Нейросеть быстро определит вид грибов, а некоторые приложения даже покажут степень опасности, особенности и географию распространения и даже скажут съедобный гриб или все-таки нет.

Если алгоритм сомневается, он предложит несколько вариантов. Важно помнить, что нейросеть не гарантирует точность и безопасность в 100 %.

Руслан Цвирко, замдиректора Института экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси:

"Нужно понимать, что ИИ - инструмент, а вся ответственность ложится на пользователей. Одно дело, когда мы хотим что-то вспомнить или узнать что-то новое, другое - когда мы готовим блюдо с грибами, собранными при помощи ИИ. Конечно, нейросети довольно точные, но они не дают 100-процентной уверенности, остается доля ошибки в 1 или 0,5 %".