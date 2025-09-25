Рыженков: Искусственный интеллект может стать как спасением, так и катастрофой для человечества

Беларусь призывает к глобальному контролю над искусственным интеллектом и справедливому доступу к технологиям на фоне растущих угроз милитаризации и цифрового неравенства. На открытых дебатах Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке глава МИД Беларуси Максим Рыженков обратил внимание - искусственный интеллект может стать как спасением, так и катастрофой для человечества.

"Наверное, ни дня не проходит без заголовков в прессе об очередном "прорыве" в использовании искусственного интеллекта. Да, это так. Прогресс в этой области открывает до сих пор немыслимые перспективы развития практически по всем направлениям человеческой жизнедеятельности - в борьбе с изменением климата, голодом, неизлечимыми болезнями и так далее. Однако, не все так радужно и обещающе, поскольку искусственный интеллект - это как пресловутый "меч о двух концах", - подчеркнул глава белорусского МИД.