Современные технологии в колледжах Минской области: как готовят специалистов нового поколения

В колледжах Минской области готовят специалистов под запрос рынка труда. Для их обучения выделено самое современное оборудование.

Аграрно-технический колледж в Марьиной Горке один из старейших в стране. В 2026 году учреждению исполнится 150 лет. Готовят здесь специалистов для сферы АПК, среди будущих аграриев и Кирилл Сидоренко. В полях парень с детства - отец всю жизнь проработал в хозяйстве "Кухчицы".

"Отец меня брал в поле очень много раз, и я видел, что такое дневная и ночная работа, но при этом она мне очень нравится", - рассказал учащийся Марьиногорского государственного аграрно-технического колледжа Кирилл Сидоренко.

Автодром колледжа оснащен современной техникой, недавно парк пополнили три легковых авто и грузовик. В планах - покупка еще двух современных тракторов.

Сергей Сасковец, директор Марьиногорского государственного аграрно-технического колледжа:

"Налажено тесное взаимодействие с заказчиками кадров, у нас порядка 11 договоров взаимодействия. Мы готовим учащихся не просто так, а именно готовим на базе предприятий, где они будут работать".

В Смиловичском колледже половина практики проходит в центре компетенций. Наиболее популярен у учащихся тренажер экскаватора, который помогает до автоматизма отработать профессиональный навык. Это лишь один из комплексов самого современного оборудования здесь.

Так, тренажер зерноуборочного комбайна позволяет отточить навыки в поле: как правильно заезжать в "загон", изучить настройки реальной техники, а также освоить работу с минимальными потерями зерна. На отработку навыков только на одном таком симуляторе в течение учебного года отводится минимум 6 часов.

В современной лаборатории обучают не только управлять техникой, но также ремонтировать и обслуживать ее. В учебном плане прописаны и тренировки на дронах - мини-аналогах тех, что используют в сельхозпредприятиях Беларуси.

Артем Кривопуст, директор Смиловичского государственного колледжа:

"У нас есть современные лаборатории - такие как лаборатория технического обслуживания и обслуживания гидромеханизмов. В будущем планируем открыть лабораторию точного земледелия, то есть все ноу-хау, которые будут в ближайшем будущем внедряться в сельское хозяйство".

В современной системе профтехобразования акцент делается и на сотрудничестве с предприятиями - заказчиками кадров. Учащиеся получают практико-ориентированное образование, стажируются в организациях, а также получают доступ к современному профильному оборудованию. Мини-полигон для электромонтеров - часть обучения в Вилейском колледже.