Цифровизация помогает предприятиям оставаться конкурентоспособными
Одной из громких тем является цифровизация промышленности. О плюсах и угрозах поговорили с управляющим директором "Лаборатории Касперского" в России и странах СНГ Анной Кулашовой.
"У каждого предприятия есть программы развития. Очень многое сейчас невозможно уже без цифры, потому что что-то требует построения цифровых двойников, автоматизация производства требует анализа большого количества данных. Мы постоянно что-то усовершенствуем, нам нужна телеметрия для того, чтобы осуществлять, например, плановое обслуживание. Нам, конечно же, не хватает персонала всегда и везде, во всех совершенно отраслях", - рассказала управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России и странах СНГ.
Автоматизация, роботизация, цифровизация - это то, что помогает предприятиям оставаться конкурентоспособными, быстро внедрять новые разработки. Скорость инноваций требует апробации новых методик и технологий. Цифра здесь помогает.
"Цифровизация - это также и расширение ландшафта угроз, которые у нас есть, потому что это новые источники возможностей для злоумышленников для проникновения в промышленные контуры. Сейчас с объединением корпоративных и промышленных контуров стало больше точек для проникновения. Началось использование новых инструментов", - отметила Анна Кулашова.