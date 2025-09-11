Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Цифровые технологии в образовании - как ученики воспринимают цифровизацию уроков

Белорусские учебные заведения все активнее внедряют цифровые технологии. В Минске один из лидеров - средняя школа № 111.

К традиционным упражнениям добавляют интерактивные задания. При подготовке к занятиям педагогам помогает искусственный интеллект.

Современные технологии внедряются и в школьные проекты - ученики разрабатывают интерактивные комплексы, призванные помочь подготовиться к экзаменам по белорусскому языку.

Николай Курилович, замдиректора по учебной работе СШ № 111 г. Минска им. М. Каснерика:

"Наша школа, как и многие школы Минска, Ленинского района в частности, уже несколько лет занимается внедрением элементов цифровизации в образовательный процесс. На базе нашей школы открыт и уже действует медиацентр, начат набор на факультативные занятия "Введение в профессию журналиста", работают инженерные группы в профильных классах. Ребята изучают факультативные занятия "Введение в инженерную профессию".

Уроки с применением цифровых технологий проходят гораздо увлекательнее традиционных, такие занятия помогают лучше усваивать материал и сразу же применять полученные знания на практике.

"Я учусь в инженерном классе и я также хожу на инженерный факультатив. Учебный процесс проходит интересно. В будущем мы собираемся изучать различные языки программирования, такие как Python и C++. В инженерном классе у нас скоро должен появиться 3D-принтер, и мы будем заниматься на нем, узнавать, как он устроен, как им пользоваться", - рассказала учащаяся СШ № 111 г. Минска им. М. Каснерика Дарья Кисель.

Новые подходы помогают повышать заинтересованность молодежи в освоении предметов.

технологиишкольникицифровизация