В Беларуси открылся Центр аддитивных технологий

В Беларуси создан первый Республиканский центр аддитивных технологий.

Методы, более известные как 3D-печать, позволяют послойно создавать изделия на основе компьютерной 3D-модели. Такие технологии используются в аэрокосмической и автомобильной сферах, здравоохранении и архитектуре, а также производстве потребительских товаров.

Центр будет разрабатывать новые материалы и подходы 3D- печати, проводить исследования и обучение профильных специалистов. Особое внимание печати серийных изделий и ремонтным технологиям.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Продукция аддитивных технологий уже используется в промышленных предприятиях, и я уверен, что данный центр придаст дополнительный импульс в реализации новых видов продукции, которые будут применены в различных сферах деятельности: медицины, энергетики, промышленности, авиастроения".

"Очень важно понимать, что это полностью импортозамещенные технологии. Это полностью технологии Cоюзного государства, российские, белорусские. Более половины оборудования произведено в Росатоме, ну и все остальное тоже не зависит ни от какого Запада или Востока. Это все рождено на нашей с вами земле", - подчеркнул генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Илья Кавелашвили, директор бизнес-направления «Аддитивные технологии» госкорпорации "Росатом":

"Была разработана дорожная карта между Росатомом и Министерством промышленности Беларуси. И, соответственно, там были прописаны те новые технологии, которые уже есть и развиваются в Росатоме, и которые могли бы найти применение в Республике Беларусь, в том числе аддитивные технологии".