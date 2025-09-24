В Беларуси создадут приложение "Родительская академия" для молодых родителей

"Родительскую академию" создадут в Беларуси - приложение, которое станет проводником для молодых мам и отцов. В нем будут ответы на все волнующие вопросы - как подготовиться к беременности, чего ждать от нее, какие трудности могут возникнуть в первые дни рождения ребенка. Приложение станет оперативным помощником в родительстве.

Инициатор проекта - Белорусский союз женщин. Сейчас само приложение в разработке, готовится дизайн, наполнение - вся информация будет написана и проверена медиками.

Вера Илюкевич, разработчик приложения:

"Концепция продумана, уже существует много контента, которым будет наполняться платформа. Сама платформа делится на несколько тематических блоков - правовой блок (как помочь молодой семье, какие льготы возможны для молодых матерей), блок медицины, блок воспитания ребенка (какие методы воспитания лучше использовать, как найти подход к ребенку разного возраста)".

Венера Семенчук, замдиректора по медицинской экспертизе и реабилитации РНПЦ "Мать и дитя":

"Молодые люди должны знать, что их здоровье, даже в таком юном репродуктивном возрасте, имеет огромное значение. Несмотря на то, что беременность может наступить, предположим, через 5-15 лет, многие факторы могут влиять на здоровье будущего поколения. Кроме того, во многих источниках имеется противоречивая, неподтвержденная профессиональная информация, поэтому важно было собрать нужную информацию в одном месте и получать ее от экспертов".

