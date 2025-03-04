В Беларуси создан Научный центр искусственного интеллекта. Расскажем, чем здесь будут заниматься

В Беларуси будут углубленно изучать искусственный интеллект. В Национальной академии наук совместно с резидентом Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" открылся Научный центр искусственного интеллекта.

Здесь будут заниматься нейросетевым программированием, передовыми технологиями в кибербезопасности, в области машинного зрения.

Передовые технологии

В Беларуси задачи на пятилетку качества поставлены не только в экономике, аграрном секторе, но и в науке.

Сергей Кругликов, гендиректор Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси рассказал, на базе чего данный Центр будет располагаться и какие функции выполнять.

"27 февраля с нашими китайскими партнерами, одной из компаний крупных игроков на китайском рынке, мы подписали соглашение о создании Научно-технического центра по искусственному интеллекту. Мы договорились, что территориально данный центр будет располагаться в Объединенном институте проблем информатики, в офисной части данного центра, - прокомментировал Кругликов. - Конечно же, сосредоточить в одном месте какой-то центр, который питается источниками информации со всего мира, это неправильно, это экономически невыгодно. Надо использовать современные информационные технологии, информационно-коммуникационные технологии для того, чтобы можно было работать с вычислительными центрами всего мира".

Инсайт от "Первого информационного": партнером, который будет реализовывать с нами инициативу создания Центра искусственного интеллекта, является учитель создателя DeepSeek китайского искусственного интеллекта.

"Мы уже направили запрос, чтобы нам дали определенный вид лицензии, чтобы можно было работать и обучать наши нейросети на базе DeepSeek. Сейчас у нас имеется такой проект, в котором мы работаем на базе ChatGPT", - отметил Сергей Кругликов.

И добавил: "Мы заключили соглашение о создании данного центра для того, чтобы уже использовать имеющиеся разработки. Китайцы считают нас своими стратегическими партнерами. А в данной предметной области в ряде случаев мы готовы с ними делиться нашими математическими алгоритмами, нашими интеллектуальными системами, которые действительно уже завоевали популярность во многих странах мира".