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В Беларуси создан Научный центр искусственного интеллекта. Расскажем, чем здесь будут заниматься
В Беларуси будут углубленно изучать искусственный интеллект. В Национальной академии наук совместно с резидентом Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" открылся Научный центр искусственного интеллекта.
Здесь будут заниматься нейросетевым программированием, передовыми технологиями в кибербезопасности, в области машинного зрения.
Передовые технологии
В Беларуси задачи на пятилетку качества поставлены не только в экономике, аграрном секторе, но и в науке.
Сергей Кругликов, гендиректор Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси рассказал, на базе чего данный Центр будет располагаться и какие функции выполнять.
"27 февраля с нашими китайскими партнерами, одной из компаний крупных игроков на китайском рынке, мы подписали соглашение о создании Научно-технического центра по искусственному интеллекту. Мы договорились, что территориально данный центр будет располагаться в Объединенном институте проблем информатики, в офисной части данного центра, - прокомментировал Кругликов. - Конечно же, сосредоточить в одном месте какой-то центр, который питается источниками информации со всего мира, это неправильно, это экономически невыгодно. Надо использовать современные информационные технологии, информационно-коммуникационные технологии для того, чтобы можно было работать с вычислительными центрами всего мира".
Инсайт от "Первого информационного": партнером, который будет реализовывать с нами инициативу создания Центра искусственного интеллекта, является учитель создателя DeepSeek китайского искусственного интеллекта.
"Мы уже направили запрос, чтобы нам дали определенный вид лицензии, чтобы можно было работать и обучать наши нейросети на базе DeepSeek. Сейчас у нас имеется такой проект, в котором мы работаем на базе ChatGPT", - отметил Сергей Кругликов.
И добавил: "Мы заключили соглашение о создании данного центра для того, чтобы уже использовать имеющиеся разработки. Китайцы считают нас своими стратегическими партнерами. А в данной предметной области в ряде случаев мы готовы с ними делиться нашими математическими алгоритмами, нашими интеллектуальными системами, которые действительно уже завоевали популярность во многих странах мира".
Сейчас, по его словам, необходимо выстроить целый ряд нормативных правовых актов, чтобы интеллектуальные технологии, системы и сам ИИ бесшовно внедрялся во все сферы деятельности белорусского общества и экономики.