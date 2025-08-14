Израиль отклонил предложение посредников о 48-часовом перемирии в Газе

Израиль отказался от прекращения огня. Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", посредники в переговорном процессе выдвинули Тель-Авиву предложение о 48-часовом перемирии в секторе Газа, но он его отклонил.

Посредниками выступили Египет, Катар и США, а их предложение поступило по итогам встречи в Каире с делегацией ХАМАС.

Между тем по некоторым данным, сообщения о переговорах содержат много преувеличений и неточностей - так пишет международная арабская газета "Ашарк аль-АусАт". Источник подтвердил приверженность движения египетскому плану по управлению сектором Газа, а также сообщил: "ХАМАС готов сформировать комитет в координации с Египтом для контроля за выводом израильских войск".