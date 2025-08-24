В Китае состоялся чемпионат мира среди человекоподобных роботов

В Китае прошли Всемирные игры человекоподобных машин, которые навеяли ряд вопросов. Один из них - как искусственный интеллект сегодня способен изменять реальность и влиять на мировые процессы? Уже сейчас можно сделать промежуточные выводы о развитии современных роботов.

Чемпионат мира в Пекине прошел с участием 280 команд из 16 стран. Роботы соревновались на ринге, стадионе, футбольном поле, а также показывали, на что способны в быту и на производствах. Но важно, что все это они делали под присмотром людей.