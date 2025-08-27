В Китае запущена крупнейшая обсерватория для изучения нейтрино

В провинции Гуандун в южном Китае начала работу самая большая в мире подземная обсерватория для изучения нейтрино, пишет Sputnik со ссылкой на CCTV.

Нейтрино – это элементарные частицы без заряда и с близкой к нулю массой. Они не взаимодействуют с обычной материей и способны проходить через нее, практически не оставляя следов. Для их обнаружения применяются специальные сверхчувствительные детекторы.

"В подземной нейтринной обсерватории города Цзянмэнь был успешно залит жидкий сцинтилляционный детектор объемом 20 тыс. т и приступили к сбору сведений", – говорится в сообщении.

Канал отмечает, что после 10 лет подготовки и строительства обсерватория стала самым большим в мире высокоточным объектом для изучения нейтрино.

Обсерватория расположена на глубине 700 м в городе Цзянмэнь. Ее центральная часть представляет собой сферу диаметром 35 метров, наполненную специальной жидкостью, которая флуоресцирует при взаимодействии с нейтрино, что позволяет ученым регистрировать и анализировать "пойманные" частицы.

Обсерватория может находить нейтрино, испускаемые Солнцем, сверхновыми звездами, а также расположенными в 50 км от нее АЭС Янцзя и Тайшань.

Ученые заявляют, что запуск проекта, стоимость которого составила более 300 млн долларов, позволит получить ответы на некоторые вопросы о природе материи и Вселенной.

В пуске обсерватории приняли участие около 700 исследователей из более чем 70 организаций в 17 государствах. Планируется, что она сможет проработать более чем 30 лет.