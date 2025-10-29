В ОАЭ исследователи разрабатывают специальный биоклей для восстановления коралловых рифов

Исследователи из Фуджейры работают над проектом по восстановлению коралловых рифов с использованием технологии, вдохновленной природой. Они разрабатывают специальный биоклей. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на TV BRICS.

Как отмечает агентство Emirates News Agency, технология работает по тому же принципу, по которому мидии цепляются за скалы в суровых морских условиях. Так, биоклей обладает прочностью, гибкостью и точностью фиксации под водой, что позволяет безопасно и эффективно закреплять кораллы.

По словам исследователей, новая технология поможет дайверам и ученым ускорить посадку кораллов, снизить потери и повысить эффективность работы под водой. Ожидается, что это будет способствовать расширению масштабов экологических проектов и сохранению морского биоразнообразия.