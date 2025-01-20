Трамп станет 47-м президентом США

"Show Must Go On", - сказал Трамп и превратился в американского президента. Уже менее чем через час 45-й глава Белого дома трансформируется в 47-го. Причем очередь тех, кто очень жаждет попасть на это шоу - инаугурацию - растянулась уже более чем на километр.

По поступающей информации, Трамп сейчас в Белом доме попивает чаек с четой Байденов. Это такая у них традиция. Надеемся, что Дональду ничего не грозит. Тем временем в Вашингтоне полным ходом идут торжества, приуроченные к церемонии. После чего стартует официальная часть. Из-за ожидающегося в столице США похолодания до минус 11 градусов впервые за 40 лет мероприятие перенесли с улицы в здание Капитолия.