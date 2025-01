Трамп станет 47-м президентом США

"Show Must Go On", - сказал Трамп и превратился в американского президента. Уже менее чем через час 45-й глава Белого дома трансформируется в 47-го. Причем очередь тех, кто очень жаждет попасть на это шоу - инаугурацию - растянулась уже более чем на километр.