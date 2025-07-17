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Жители Молдовы принесли гробы к дворцу Санду
Автор:Редакция news.by
В Молдове люди протестуют против войны у дворца Санду и требуют от властей прекратить втягивать страну в украинский конфликт. С собой они принесли гробы, которые напоминают о молдавских парнях, погибших на фронте.
Несколько дней назад в соцсетях появилась информация о гибели на полигоне ВСУ в Херсонской области четверых кадровых солдат армии Молдовы, еще двое получили ранения. Военнослужащие ранее были направлены в Украину.
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