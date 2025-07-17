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Жители Молдовы принесли гробы к дворцу Санду

В Молдове люди протестуют против войны у дворца Санду и требуют от властей прекратить втягивать страну в украинский конфликт. С собой они принесли гробы, которые напоминают о молдавских парнях, погибших на фронте.

Несколько дней назад в соцсетях появилась информация о гибели на полигоне ВСУ в Херсонской области четверых кадровых солдат армии Молдовы, еще двое получили ранения. Военнослужащие ранее были направлены в Украину.

Захарова: Запад готовит Молдову к милитаризации для роли "второй Украины"

Захарова: Запад готовит Молдову к милитаризации для роли "второй Украины"

По словам официального представителя российского дипведомства, продолжается активное сближение республики со странами - членами НАТО

МолдоваСанду