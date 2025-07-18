В Москве на заседании Экономического совета СНГ подвели итоги и рассмотрели 18 вопросов

Беларусь занимает ведущее место по объему торговли между странами Содружества Независимых Государств. В Москве состоялось заседание Экономического совета СНГ. Белорусскую делегацию возглавила вице-премьер Наталья Петкевич.

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Подводя итоги основных макроэкономических показателей за 2024 год, эксперты отметили, что в Беларуси устойчивая экономическая ситуация. Рост ВВП - 4 %, когда в целом по странам СНГ рост составляет 4,5 %. Также в Беларуси неплохая ситуация с инфляцией - всего 5 %. Это ниже, чем в целом по СНГ, где она около 8,5 %.

Кроме того, в Беларуси низкий уровень безработицы, всего 3 % и хорошая динамика по показателю инвестиций. А это залог будущих темпов роста экономики.

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Константин Лайкам, председатель Межгосударственного статистического комитета СНГ:

"Беларусь занимает ведущее место по объему торговли между странами СНГ. По доле торговли между странами СНГ в общем обороте, внешнеторговом обороте - две трети практически этого объема приходится на страны СНГ. Закрываются одни рынки, открываются другие. Идет перераспределение внутри нашего Содружества, ну и не только. Мир большой, он не ограничивается Европой, Америкой и странами, которые вводили санкции. Ну и само Содружество очень стойкое, конечно. Большой рынок все равно, большие территории".