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БСЖ вошел в состав президиума правления медиаплатформы "Один пояс - один путь" (BRJN).

Председатель БСЖ Андрей Кривошеев возглавил самое представительное объединение журналистов в мире на ротационной основе.

18 июля на XI Форуме платформы в провинции Цзянси в Китае был избран и объявлен состав президиума BRJN на следующие пять лет. В него вошли объединения журналистов Беларуси, Камбоджи, Китая, Кении, Польши и Клуб журналистов Латинской Америки.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, возглавлявший BRJN в 2024-2025 гг., отметил безусловную значимость платформы для мирового медиасообщества и пообещал поддержку новому составу президиума.

"За эти пять лет BRJN стала крупнейшей журналистской организацией и по численности превысила Международную федерацию журналистов. Именно на основе общих ценностей строится эта платформа. Я очень рад, что пост ротационного председателя президиума я передаю своему коллеге, председателю БСЖ, а мы всем чем можем - поможем", - отметил Владимир Соловьев.

При избрании нового состава президиума учитывался вклад журналистских организаций в общее дело, репутация, позиция объединения в своей стране и регионе, география и другие факторы.

Баян Рамазанова, ответственный секретарь Союза журналистов Казахстана:

"Инициатива "Один пояс - один путь" улучшает жизнь народов. Это главное, ради чего работает и наш журналистский форум. Новому составу президиума я желаю оптимизма, энтузиазма и творческих успехов".

По регламенту BRJN новый состав президиума будет работать до 2031 года. Его члены будут руководить платформой по очереди сроком на один год каждый. Первому эта честь и ответственность выпала главе БСЖ Андрею Кривошееву.

"Мы будем работать над укреплением солидарности и медиаландшафта, над созданием новых платформ прямого обмена контентом, разумным использованием платформ ИИ в журналистике. Задачи перед нами стоят очень серьезные. Я уверен, что с ростом самой организации и ее авторитета в мире журналистики мы со всем справимся", - сказал Андрей Кривошеев.

19 июля на пленарном заседании Форума BRJN новый президиум объявит о приоритетах своей работы на следующие пять лет. В 2025 году в форуме участвует около 300 ведущих журналистов из 50 стран мира.