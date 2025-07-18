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Безвиз и экономические соглашения - расскажем об итогах визита белорусской делегации в Лаос
Завершился визит белорусской делегации в Лаос. Повестка была максимально насыщенной. 18 июля прошел двусторонний бизнес-форум. Лаос для Беларуси хорошая точка входа на всю Юго-Восточную Азию, главное - правильно использовать эту возможность.
Рабочий день белорусской делегации начался в Национальной ассамблее Лаоса. Между парламентами двух стран установлены тесные связи, действуют группы дружбы, и это создает хорошую основу для будущих экономических проектов. В конечном итоге поиск новых возможностей в экономике - главная задача нынешнего визита.
Сейчас товарооборот между нашими странами невелик и явно не соответствует возможностям. Необходимы конкретные проекты. Во время визита обсуждались вопросы механизации сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, развития нефтехимии и поставок продуктов питания.
Лаос можно назвать воротами в Юго-Восточную Азию. Это перспективная страна, которая постепенно занимает свою нишу на мировом рынке.
Владимир Боровиков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Вьетнаме и по совместительству в Лаосе, Мьянме, Таиланде и Камбодже: "В последние годы Лаос демонстрирует серьезный рост в торгово-экономической сфере. В прошлом году рост ВВП превысил 4 %. В планах правительства превратить Лаос в транспортный хаб региона АСЕАН, который мы курируем здесь из Вьетнама. Это создает дополнительные предпосылки для расширения нашего сотрудничества".
Одно из ключевых мероприятий визита - белорусско-лаосский бизнес-форум.
Компании заявились с обеих сторон, а значит взаимный интерес очевиден.
Елена Малиновская, зампредседателя Белорусской торгово-промышленной палаты: "Это второй белорусско-лаосский бизнес-форум. Первый проходил довольно давно - 1 июля 2013 года. Тогда между торгово-промышленными палатами был подписан меморандум о взаимопонимании. Работа велась, но, как сегодня отметил председатель Торгово-промышленной палаты Лаоса, неритмично. Поэтому в рамках этого визита мы решили обновить наши договоренности: подписали соглашение о сотрудничестве с ТПП. И учитывая, что теперь действует соглашение о безвизовом режиме, я думаю, это придаст новый импульс торгово-экономическому сотрудничеству между нашими странами".
Обсуждались наиболее перспективные сферы взаимодействия - например, сотрудничество в обрабатывающей промышленности или поставки белорусской техники для уборки риса. На нашем рынке найдется место для фруктов и орехов из Лаоса. Для лаосских коллег особый интерес представляет участие и председательство Беларуси в ЕАЭС, а нас, в свою очередь, готовы поддержать в сотрудничестве с АСЕАН. Вот он - настоящий партнерский, а порой даже дружеский подход.
Сивиенгпхет Пхетворасак, руководитель Центра открытого образования Лаоса:
"Конечно, мы считаем, что ваши товары очень качественные. Особенно это касается таких продуктов, как молоко, продовольственные товары, продукты питания - мы полностью поддерживаем их поставки. Также стоит отметить вашу технику, например, МАЗы, комбайны - они действительно очень полезны. Лаос - жаркая страна, климат у нас теплый, но ваши комбайны отлично подходят для нашего сельского хозяйства. Мы надеемся, что ваши товары появятся на витринах всех лаосских магазинов".
Стороны договорились о взаимных визитах деловых делегаций в ближайшее время. Перспективные проекты будет курировать совместная межправительственная комиссия. Недавно ее руководство с лаосской стороны обновилось, и белорусские коллеги уже на связи.
Роман Бродов, первый зампредседателя правления Банка развития Беларуси: "Министр финансов возглавит эту структуру с лаосской стороны, и мы уже определили ориентировочные даты - середина сентября или, возможно, вторая половина месяца. Именно к этим срокам мы готовимся для проведения мероприятия. Повестка действительно формируется очень насыщенная".
Все проекты, о которых шла речь во время визита, будут реализованы. Этот вопрос обсудят и с политическим руководством Лаоса. В Минске ожидают высоких гостей.
Дальняя дуга становится ближе: Беларусь и Юго-Восточную Азию разделяют 10 тыс. километров, но для теплых отношений это не преграда. И экономика, и взаимопонимание одинаково важны на простом человеческом уровне.