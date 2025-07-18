Урсула фон дер Ляйен лично поговорила по душам с премьером Фицо и пообещала гарантии, что у Словакии будет газ даже после полного отказа ЕС от поставок голубого топлива из России. И он ей поверил! Фицо счел "дальнейшее блокирование очередного пакета санкций нецелесообразным". Еще одна точка "единства ЕС" куплена по сходной цене. Историческое решение, не правда ли?

"Сохранение нашей блокирующей позиции поставило бы под угрозу наши интересы. Кто хочет жить с волками, тот должен с ними выть. Нам просто необходимо пережить этот темный период в истории этой международной организации, которую мы считаем своим пространством, сохраняя при этом свои позиции в ЕС. Теперь начнется второй этап нашей борьбы с Еврокомиссией по вопросу российского газа. С улыбкой напоминаю, что оторванные от реальности брюссельские чиновники уже усердно работают над очередным, никому не нужным, на этот раз 19-м пакетом санкций, который ничего не изменит в самой России, но для которого необходимо единогласие, то есть голос Словакии".