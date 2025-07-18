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Добровольно-принудительно. Словакия все-таки поддержала очередные санкции против России
Словакию все-таки прижали. Согласие Братиславы на 18-й пакет антироссийских санкций получено. Добровольно-принудительно, разумеется. "Главная по евроблагам"
Урсула фон дер Ляйен лично поговорила по душам с премьером Фицо и пообещала гарантии, что у Словакии будет газ даже после полного отказа ЕС от поставок голубого топлива из России. И он ей поверил!
Фицо счел "дальнейшее блокирование очередного пакета санкций нецелесообразным". Еще одна точка "единства ЕС" куплена по сходной цене. Историческое решение, не правда ли?
Роберт Фицо, премьер-министр Словакии:
"Сохранение нашей блокирующей позиции поставило бы под угрозу наши интересы. Кто хочет жить с волками, тот должен с ними выть. Нам просто необходимо пережить этот темный период в истории этой международной организации, которую мы считаем своим пространством, сохраняя при этом свои позиции в ЕС. Теперь начнется второй этап нашей борьбы с Еврокомиссией по вопросу российского газа. С улыбкой напоминаю, что оторванные от реальности брюссельские чиновники уже усердно работают над очередным, никому не нужным, на этот раз 19-м пакетом санкций, который ничего не изменит в самой России, но для которого необходимо единогласие, то есть голос Словакии".
18-й пакет санкций уже принят: он предполагает ужесточение ограничений против российских банков и снижение потолка цен на нефть до 47 долларов за баррель. Москва новый пакет просто не заметила - его там даже не сочли нужным прокомментировать.