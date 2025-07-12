В Беларуси начался прием документов в 46 университетов

Вступительная кампания близится к завершению. В стране начался прием документов в вузы.

Свои двери для будущих студентов открыли 46 университетов. Всего же примут в новом учебном году более 48 тыс. человек.

Самые популярные специальности - инженерные. Для них выделено более 7,5 тыс. мест. Востребованы медицинские и педагогические направления. По каждому из них планируется принять свыше 3 тыс. первокурсников. Замыкает топ аграрный профиль - почти 3 тыс. человек.

План приема в этом году на бюджет составляет около 32 тыс. мест. На платное отделение - более 16 тыс.

В первый день приемные комиссии отмечают большой поток желающих подать документы. Ведущий вуз страны - Белгосуниверситет - в новом учебном году ждет более 4 тыс. первокурсников, в том числе набирают и по новым 4 специальностям.