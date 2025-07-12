В Беларуси продолжаются работы по устранению последствий разрушительных ураганов. Ситуация на контроле Президента. Накануне во время доклада главы МЧС, Александр Лукашенко дал поручения: Это оперативная ликвидация последствий разгула стихии, решение вопросов, важных для жизнедеятельности населения. Особенно в наиболее пострадавшей Могилевской области. Кстати, в Могилеве 12 июля работа кипела. С основными последствиями уже справились, осталось навести порядок. За дело взялись и горожане.

Суббота сегодня в Могилеве действительно рабочая. До обеда крепкие мужчины успели поработать в офисе, потом, в буквальном смысле сняв белые рубашки и галстуки, говорят, будут сколько нужно работать в сквере. Под палящим солнцем помогают зеленстрою, носят ветки, здесь же их превращают в щепу (зимой ею будут отапливать теплицы), деревья пилят, грузят. И так по кругу.

Излюбленное место горожан - Пушкинский сквер только после реконструкции. И тут такое, обидно, больно. Кто, зная, сколько сил было вложено, останется в стороне. И так в целом говорят все, кто откликнулся.

Картина здесь была страшная. 17 деревьев выкорчеваны с корнем, более 100 деревьев повреждены, беседки остались без крыш, пострадали овощехранилище и кровля. Это территория детского сада. Накануне здесь, когда еще была аварийная ситуация, работали спасатели. Сегодня все.

Накануне Александр Лукашенко заслушал доклад министра по чрезвычайным ситуациям. Вадим Синявский подробно проинформировал главу государства о проведенной работе и сложившейся оперативной обстановке. Поручение одно: не бросить людей один на один с бедой. И вот уже 12 июля подтвердили, что выплаты начнут выдавать в понедельник, 14 июля.

12 июля в городе восстановлено электроснабжение населения, ликвидировано 217 порывов линии электропередачи, восстановлена 41 поврежденная кровля зданий, освобождены все дорожные артерии города, организована работа общественного транспорта, восстановлены линии троллейбусной сети.

С начала непогоды в Могилеве обратились на линию 101 за помощью практически 5 тыс. раз. Каждое сообщение обработано и находится на контроле. После обеда в Могилеве прошли сразу 2 комиссии по ЧС: городская и областная. На городской с учетом работы там телевидения попросили придать огласке, что есть случае, когда строительные магазины завышают цены на стройматериалы.

Внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в облисполкоме прошло в режиме видеоконференции. На особом контроле выполнение мероприятий по восстановлению лесного фонда.

В целом по стране около 2 тыс. га. Пострадало, ущерб оценили 12 июля в Минлесхозе, но цифры все еще остаются предварительными.